CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kayserispor Zecorner Kayserispor, Trabzonspor maçının kadınlara ücretsiz olacağını açıkladı!

Zecorner Kayserispor, Trabzonspor maçının kadınlara ücretsiz olacağını açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, ligin 25’inci haftasında sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının kadın taraftarlarına ücretsiz olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 09:36
Zecorner Kayserispor, Trabzonspor maçının kadınlara ücretsiz olacağını açıkladı!

Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İç Anadolu ekibi, zorlu karşılaşmanın biletlerinin 4 Mart'ta satışa sunulacağını açıkladı. Kayserispor ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden 1 gün sonra oynanacak karşılaşmanın kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Sarı-kırmızı takımın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından 4 Mart'ta saat 11.00'de satışa sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebi ile Kuzey üst tribün biletleri kadın taraftarlarımız için ücretsizdir. Kadın taraftarlarımızın ücretsiz bilet alabilmesi için Kayserispor Passo Kartı olması gerekmektedir. Kadın tribün biletleri sadece Kayserispor Buluşma Noktası'ndaki Passo gişesinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilecektir ve kadın tribün biletleri transfere kapalıdır" ifadelerine yer verildi.

"Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı!
Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun terör planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Tekke'den sihirli dokunuşlar"
F.Bahçe'de o isimlere transfer teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı 09:16
"Tekke'den sihirli dokunuşlar" "Tekke'den sihirli dokunuşlar" 08:37
"Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı! "Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı! 08:33
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti 01:31
Trabzonspor çeyrek finalde! Trabzonspor çeyrek finalde! 01:31
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... 01:31
Daha Eski
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! 01:31
Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! 01:31
Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! 01:31
"F.Bahçe'de G.Saray sendromu yaşanıyor" "F.Bahçe'de G.Saray sendromu yaşanıyor" 01:31
Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! 01:31
Süper Lig'de 2 maça erteleme! Süper Lig'de 2 maça erteleme! 01:31