Zecorner Kayserispor, Trabzonspor maçının kadınlara ücretsiz olacağını açıkladı!

Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İç Anadolu ekibi, zorlu karşılaşmanın biletlerinin 4 Mart'ta satışa sunulacağını açıkladı. Kayserispor ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden 1 gün sonra oynanacak karşılaşmanın kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Sarı-kırmızı takımın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından 4 Mart'ta saat 11.00'de satışa sunulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebi ile Kuzey üst tribün biletleri kadın taraftarlarımız için ücretsizdir. Kadın taraftarlarımızın ücretsiz bilet alabilmesi için Kayserispor Passo Kartı olması gerekmektedir. Kadın tribün biletleri sadece Kayserispor Buluşma Noktası'ndaki Passo gişesinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilecektir ve kadın tribün biletleri transfere kapalıdır" ifadelerine yer verildi.