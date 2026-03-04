Beşiktaş-Çaykur Rizespor CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?- Türkiye Kupası

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! C Grubu dördüncü haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinden önce moral depolamak isteyen siyah-beyazlılarda hedef, çeyrek finale liderlik koltuğunda çıkıp seribaşı olmak. Oynadığı son 2 maçta kalesini gole kapatan ve son 16 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Sergen Yalçın'ın ekibi serisini devam ettirmek isterken 4 puanlı Çaykur Rizespor'a ise sadece kazanmak yetmeyecek. Karadeniz ekibi, bu maçtan galip ayrılması halinde rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasıında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin nefesini tutup beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nın ktirik karşılaşması, saat 20.30'da, Kadir Sağlam'ın düdüğüyle start alacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayıncılığını Turkuvaz Medya Grubu'nun üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı, A HABER ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Vasquez, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Ndidi, Salih, Olaitan, Devrim, Rashica, Oh

Çaykur Rizespor: Erdem, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Halil

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bilal Gölen üstlenecek. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 04.03.2026 Saat: 20.30 Stat: Tüpraş Stadyumu Hakem: Kadir Sağlam 1. Yardımcı Hakem: Kerem Ersoy 2. Yardımcı Hakem: Bilal Gölen Dördüncü Hakem: Gürcan Hasova Gözlemci: A. Somer Karakaş Temsilci: Kasım Turna Temsilci: Turgay Aytepe Temsilci: Fatih Doksanoğlu

SERGEN YALÇIN VE KAPTAN ORKUN GERİ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda teknik heyet ve saha içi liderliği yeniden tam kadro haline geliyor. Ligdeki Kocaelispor maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında takımının başında olacak. Aynı şekilde cezası sona eren kaptan Orkun Kökçü de görev verilmesi halinde orta sahadaki yerini alabilecek. Takımda sakatlıkları süren Emirhan Topçu ve El Bilal Toure ise bu zorlu randevuda forma giyemeyecek. İki ekibin ligdeki son randevusunda gülen taraf, sahadan 1-0'lık sonuçla ayrılan Beşiktaş olmuştu.

KUPADA 9. KAPIŞMA

İki köklü kulüp, Türkiye Kupası tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana oynanan 8 resmi kupa maçında Beşiktaş 4 kez galip gelirken, Çaykur Rizespor 3 kez sahadan zaferle ayrıldı; 1 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Bu süreçte siyah-beyazlıların ağlara gönderdiği 13 gole, Karadeniz ekibi 9 golle karşılık verdi.

HEDEF 'GOL YEMEDEN' GALİBİYET

Beşiktaş, son dönemdeki savunma başarısıyla dikkat çekiyor. Ligde oynadığı son iki maçta Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0 mağlup eden Kartal, kalesini gole kapatma serisini kupa maçına da taşımayı hedefliyor. Bu sezon toplamda 8 resmi maçta kalesinde gol görmeden galibiyete ulaşan Beşiktaş, savunma disiplinini Rizespor karşısında da sürdürmek istiyor.

NAMAĞLUP SERİ TEHLİKEYE ATILMAYACAK

Hafta sonu oynanacak olan büyük Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş, müthiş bir istatistiği de koruma peşinde. Fenerbahçe derbisinden bu yana çıktığı son 16 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu süreci 13 lig ve 3 kupa maçıyla namağlup geçti. Siyah-beyazlı camia, derbi öncesi Rizespor karşısında alacağı olumlu bir sonuçla moral depolayarak yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmayı amaçlıyor.