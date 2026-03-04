CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk edecek!

Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk edecek!

Basketbol Avrupa Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, 5 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Spor Salonu'nda Monaco'yu ağırlayacak. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:50
Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Monaco'yu konuk edecek!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Fenerbahçe Beko, 5 Mart'ta Fransa'nın Monaco ekibini ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka 20.45'te başlayacak.

Ligde 1 maçı eksik olan sarı-lacivertliler, çıktığı 28 maçta elde ettiği 21 galibiyetle en yakın rakibinin 2 galibiyet önünde lider durumda bulunuyor. 29 müsabakada 16 galibiyet elde eden Monaco ise 9. sırada.

EuroLeague'de çıktığı son 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, son maçında evinde Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 81-78'lik skorla mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, Monaco'yla oynadığı son 2 maçtan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda 92-86 yenen Fenerbahçe Beko, bir önceki müsabakasında ise rakibini Dörtlü Final'in finalinde 81-70 yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı.

Bu maç öncesinde Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basketbolcu Armando Bacot ve fizyoterapist Jaime Capella Bouza, liglere verilen milli takım arasında tatil için Dubai'de, sportif direktör Uğur Ozan Sulak da özel bir turnuvayı takip için Abu Dabi'de bulunuyordu. Dört isim de İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde mahsur kalmıştı.

Jasikevicius, Bacot, Bouza ve Uğur Ozan Sulak, 3 Mart'ta gerçekleştirilen uçuşla İstanbul'a ulaştı.

G.Saray'a inanılmaz gelir! O tarihte kasa dolacak
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun terör planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor"
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı detayları! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı detayları! 10:09
Beşiktaş-Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? 10:09
F.Bahçe'ye Tedesco şoku! O maçta yok F.Bahçe'ye Tedesco şoku! O maçta yok 10:09
Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor" Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor" 10:05
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! 09:55
Kayserispor'dan 8 Mart jesti! Kayserispor'dan 8 Mart jesti! 09:36
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı 09:16
"Tekke'den sihirli dokunuşlar" "Tekke'den sihirli dokunuşlar" 08:37
"Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı! "Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı! 08:33
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti 01:31
Trabzonspor çeyrek finalde! Trabzonspor çeyrek finalde! 01:31
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... 01:31