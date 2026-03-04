CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Brighton-Arsenal CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 29. hafta, zirve yarışını doğrudan etkileyecek dev bir randevuya sahne oluyor. 64 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı hedefleyen Arsenal, 37 puanla 11. sırada yer alan ve son haftalarda yakaladığı çıkışla Avrupa potasına göz kırpan Brighton’a konuk oluyor. Mikel Arteta yönetimindeki konuk takım, üst üste kazandıkları Londra derbilerinin moraliyle deplasmanda kayıpsız geçmeyi hedeflerken; Fabian Hürzeler’in Brighton’ı, iç sahadaki dirençli yapısıyla lidere çelme takmanın hesaplarını yapıyor. Peki Brighton-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 11:42
Brighton-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

American Express Stadium'daki kritik mücadeleyi hakem Chris Kavanagh yönetecek. Konuk ekip Arsenal'de kaptan Martin Odegaard ve Declan Rice'ın durumları maç saatinde netleşecek olsa da, sezonun parlayan yıldızı Bukayo Saka ve son haftaların formda ismi Kai Havertz takımın en büyük kozları olacak. Ev sahibi Brighton cephesinde ise sakatlığı süren birkaç isme rağmen, son iki maçta da ağları sarsan tecrübeli forvet Danny Welbeck, eski takımına karşı yine gol arayacak. Ligin ilk yarısında Emirates'te oynanan mücadeleyi Arsenal 2-1 kazanmıştı; ancak Brighton'ın evindeki son 5 maçlık yenilmezlik serisi, bu randevuyu her türlü sonuca açık hale getiriyor. İşte Ada'da gecenin en merak edilen maçına dair tüm detaylar...

BRIGHTON-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki dev randevu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 22.30'da oynanacak.

BRIGHTON-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından ve dijital platform TOD üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

BRIGHTON-ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Verbruggen; Veltman, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Gross, Baleba; Gomez, Hinshelwood, Mitoma; Welbeck

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Lewis-Skelly; Saka, Gyokeres, Martinelli

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
