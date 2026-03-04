Galatasaray'da kasa dolup taşacak! İşte paranın yatacağı tarih
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u geçerek adını son 16'ya yazdıran Galatasaray, İtalyan ekibini eleyerek 11 milyon Euro kazanmıştı. UEFA'nı bu meblağı sarı-kırmızılı kulübe ödeyeceği tarih belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Cimbom, son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek tue atlayan Galatasaray, son 16'ya kaldığı için 11 milyon Euro kazandı.
UEFA'nın bu meblağı sarı-kırmızılılara ödeyeceği tarih belli oldu.
27 MART'TA ÖDENECEK
Milliyet'te yer alan habere göre, UEFA, Galatasaray'a 27 Mart'ta ödemeyi yapacak.
Sarı-kırmızılılar böylece Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon kasasına koyduğu toplam geliri 53.5 milyon Euro'ya çıkaracak.
