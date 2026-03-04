Euroleague'de 30. hafta heyecanı başladı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Euroleague'in 30. haftasında Fenerbahçe Beko 5 Mart'ta saat 20.45'te Monaco'yu, Anadolu Efes ise 6 Mart Cuma günü ASVEL'i konuk edecek. Türk takımları Fransız ekipleriyle kritik maçlara çıkıyor. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 11:05
Euroleague'in 30. haftasında Türk takımları, Fransız ekiplerini konuk edecek. Fenerbahçe, Monaco ile oynayacak, A. Efes de ASVEL ile karşılaşacak.

NBA'de 30. hafta heyecanı 5 Mart ve 6 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Monaco ile karşılaşacak. A. Efes de Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek. A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ise Yunan derbisinde Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek.

Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv ve Partizan - Dubai Basketball müsabakaları ise bölgedeki hava sahasının geçici olarak kapatılması sebebiyle ertelendi.

Euroleague'de 30. haftanın programı şöyle:

5 MART PERŞEMBE

20.45 Fenerbahçe Beko - Monaco

22.30 Valencia Basket - Zalgiris Kaunas

22.30 Olimpia Milano - Barcelona

22.45 Real Madrid - Virtus Bologna

6 MART CUMA

20.30 A. Efes - ASVEL

22.00 Kızılyıldız - Bayern Münih

22.15 Olympiakos - Panathinaikos

22.30 Baskonia - Paris Basketball

