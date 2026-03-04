CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Thunder, deplasmanda Bulls’u 116-108 yendi!

NBA'de Thunder, deplasmanda Bulls’u 116-108 yendi!

NBA'de Oklahoma City Thunder, Chicago Bulls deplasmanında 116-108 kazandı. Shai Gilgeous-Alexander'ın dinlendirildiği maçta Jared McCain 20 sayıyla öne çıktı. Lakers da Pelicans'ı 110-101 yendi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:56
NBA'de Thunder, deplasmanda Bulls’u 116-108 yendi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, deplasmanda Chicago Bulls'u 116-108 mağlup etti.

United Center'da oynanan maçta, Jared McCain 20, Isaiah Joe 19 sayıyla konuk takımın en skorer isimleri oldu.

Shai Gilgeous-Alexander'ın tedbir amaçlı dinlendirildiği Thunder'da, Aaron Wiggins 18 sayı, Jaylin Williams 17 sayı, 16 ribaunt, Chet Holmgren 12 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bulls'ta ise Collin Sexton 20 sayı, Guerschon Yabusele 18 sayı, 12 ribaunt, Tre Jones 15 sayıyla oynadı.

LAKERS, SAHASINDA PELİCANS'I YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 110-101 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LeBron James 21 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

Pelicans'ta Zion Williamson 24, Trey Murphy 21, Saddiq Bey ise 18 sayı üretti.

G.Saray'a inanılmaz gelir! O tarihte kasa dolacak
F.Bahçe'ye Tedesco şoku! O maçta yok
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun terör planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor"
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco! 10:50
G.Saray'a inanılmaz gelir! O tarihte kasa dolacak G.Saray'a inanılmaz gelir! O tarihte kasa dolacak 10:46
San Antonio Spurs fark attı! San Antonio Spurs fark attı! 10:40
Gençlerbirliği'nin rakibi Aliağa Futbol! Gençlerbirliği'nin rakibi Aliağa Futbol! 10:25
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı detayları! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı detayları! 10:09
Beşiktaş-Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? 10:09
Daha Eski
F.Bahçe'ye Tedesco şoku! O maçta yok F.Bahçe'ye Tedesco şoku! O maçta yok 10:09
Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor" Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor" 10:05
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! 09:55
Kayserispor'dan 8 Mart jesti! Kayserispor'dan 8 Mart jesti! 09:36
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı 09:16
"Tekke'den sihirli dokunuşlar" "Tekke'den sihirli dokunuşlar" 08:37