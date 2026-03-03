Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek!

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek!

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak kritik maçı hakem Hakan Ülker yönetecek. İşte detaylar...

Giriş: 03 Mart 2026, Salı 15:33

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında 4 Mart'ta Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılacak ve hakem Hakan Ülker'in yöneteceği maç, saat 14.30'da başlayacak.

Mavi-beyazlı takım, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Kocaelispor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.

Erzurumspor FK, gruptaki diğer müsabakalarda Süper Lig takımlarından Kocelispor ve Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmiş, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 mağlup etmişti.

EN SON HABERLER

İstanbulspor-Boluspor | CANLI İZLE
Fethiye'de kazanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük!
Galatasaray'ın Corendon Alanyaspor maçı kafilesi açıklandı!
Domenico Tedesco'dan transfer sözleri! "Sırf bir forvet almak için..."
Beşiktaş Kocaeli'den liderliğini koruyarak döndü | Ziraat Türkiye Kupası