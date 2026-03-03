CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor'un yeni transferi Assoumou en az 8 hafta yok!

Samsunspor'un yeni transferi Assoumou en az 8 hafta yok!

Samsunspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jaurs Assoumou, en az 8 hafta sahalardan uzak kalacak. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 16:31
Samsunspor'un yeni transferi Assoumou en az 8 hafta yok!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Jaurs Assoumou'nun sağ diz iç yan bağında 3. evre yaralanma tespit edildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fildişi Sahilli futbolcu kırmızı-beyazlı ekipte oynayabilecek durumda yalnızca bir kanat orijinli futbolcu kaldı.

Samsunspor, geçtiğimiz pazar günü sahasında oynadığı Gaziantep FK müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jaurs Assoumou'nun durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Kırmızı-beyazlılar, Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildiğini duyurdu. Karadeniz ekibi Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ettiklerini belirtti.

SAMSUNSPOR'UN KANATLARI KIRIK

Samsunspor'da devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba'nın yanı sıra diğer kanat oyuncularından Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly de uzun süreli sakatlık yaşamıştı. Kırmızı-beyazlılar ara transfer döneminde kanat oyuncuları Elayis Tavsan ve Jaurs Assoumou'yu kadrosuna kattı. Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Assoumou'nun da 8 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, kadroda sağlıklı olan kanat orjinli tek futbolcu Elayis Tavsan kaldı.

Ayrıca kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Emre Kılınç'ın takımla birlikte Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanacak maça götürülmesi, görev verilmesi halinde süre alabilecekleri belirtildi. Zeki Yavru ile Olivier Ntcham'ın ise Fenerbahçe maçında kadroda yer almasının beklendiği kaydedildi.

Noa Lang'ın geleceği Barış Alper'e bağlı!
İstanbulspor-Boluspor | CANLI İZLE
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'de yeni 'Aziz İhsan' vakası! Malatya lobisinden Turgut Koç'a adrese teslim ihaleler: 'Tahsisli çakar" bombası... Gökhan Cumalı iddiası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif!
Süper Lig'de 2 maça erteleme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! 16:20
Kocaelispor kupa mesaisinde! Kocaelispor kupa mesaisinde! 16:13
Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maç bilgileri! Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo maç bilgileri! 15:50
Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! 15:46
Erzurumspor FK, Keçiörengücü’nü ağırlıyor! Erzurumspor FK, Keçiörengücü’nü ağırlıyor! 15:32
İstanbulspor-Boluspor | CANLI İZLE İstanbulspor-Boluspor | CANLI İZLE 15:18
Daha Eski
Galatasaray Çağdaş Faktoring-Basket Landes maç bilgileri! Galatasaray Çağdaş Faktoring-Basket Landes maç bilgileri! 15:17
Altekma, Allianz Milano deplasmanında! Altekma, Allianz Milano deplasmanında! 14:59
Milli tekvandocular tatamiye çıkacak! Milli tekvandocular tatamiye çıkacak! 14:46
G.Saray fark yarattı! En iyiler listesinde... G.Saray fark yarattı! En iyiler listesinde... 14:43
Göztepe'de kriz tekrarı! Göztepe'de kriz tekrarı! 14:35
Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi son notlar Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi son notlar 14:28