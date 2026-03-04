Gaziantep FK-Fenerbahçe CANLI İZLE | FB Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile hayati bir randevuya çıkıyor. Grubun son maçında alınacak sonuç, sarı-lacivertli ekibin kupadaki geleceğini doğrudan tayin edecek. Sahadan üç puanla ayrılması durumunda adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak olan Kanarya, aksi bir sonuçta ise turnuvaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalacak. Sakatlıkların gölgesinde şekillenen kadrosuyla zorlu bir sınav verecek olan Tedesco ve öğrencileri, bu karşılaşmadan 3 puan alarak hem moral depolamayı hem de sezonun en önemli hedeflerinden biri olan kupa yolculuğuna devam etmeyi amaçlıyor. Peki Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:20
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe için Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en kritik 90 dakikası başlıyor. C Grubu'nda çeyrek final biletini cebine koymak isteyen sarı-lacivertliler, deplasmanda Gaziantep FK ile mücadele edecek. Gruptaki puan dengeleri nedeniyle 'ya tamam ya devam' noktasına gelen Kanarya, kazanması halinde rakiplerinin sonucuna bakmaksızın bir üst tura yükselecek. Beraberlik senaryosunda ise son durumu gruptaki diğer maçlardan gelecek sonuçlarda olacak. Ancak sarı-lacivertli camiada tek hedef, bu hesaplara girmeden Antep'ten zaferle dönmek. Takımdaki önemli eksiklere rağmen sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Kanarya'da sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek. İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ayrıntıları...

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki kader belirleyici dördüncü hafta mücadelesi, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe, çeyrek final biletini cebine koymak adına Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kupada 'ya tamam ya devam' niteliği taşıyan bu kritik randevu, saat 20.30'da başlayacak. Grubun diğer maçlarıyla eş zamanlı olarak takip edilecek olan bu mücadele, gecenin en gerilimli eşleşmelerinden biri olmaya aday.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, bu dev mücadeleyi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturacak. Maç önü analizleri ve özel yayınlarla desteklenecek olan karşılaşma, tüm Türkiye'den naklen izlenebilecek.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | ATV

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Tayyip, Talha, Mujakic, Rodrigues, Camara, Melih, Lungoyi, Maxim, Yusuf, Bayo

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Kerem

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bu yüksek tansiyonlu kupa sınavını yönetmesi için tecrübeli hakem A. Deniz Kayatepe'yi görevlendirdi.

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

TUR HESAPLARI MASADA

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon değişen statüyle birlikte grup aşamasında 3 maçı geride bırakan Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına kaderini tayin etmek için çıkıyor. Grupta oynadığı maçlarda Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK engellerini galibiyetle geçen, ancak evinde Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler 6 puan topladı. Kanarya sahadan zaferle ayrılması durumunda başka hiçbir sonuca bakmaksızın çeyrek finale yükselecek. Beraberlik durumunda ise gözler grubun diğer maçlarına ve "en iyi üçüncüler" kontenjanı için oluşacak puan tablosuna çevrilecek.

TÜRKİYE KUPASI CANLI YAYIN | GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE

KUPADA DÖRDÜNCÜ RANDEVU

İki ekip, Türkiye Kupası tarihinde üst üste üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. 2003 yılında başlayan kupa rekabetinde bugüne kadar oynanan 3 müsabakanın tamamından Fenerbahçe galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu süreçte rakip filelere 9 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Geçtiğimiz sezon da grup aşamasında kozlarını paylaşan iki takımın kupa geçmişinde Fenerbahçe'nin mutlak bir dominasyonu bulunuyor.

Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

10 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Gaziantep FK ile oynadığı son karşılaşmalarda kurduğu büyük üstünlükle dikkat çekiyor. 8'i Süper Lig, 2'si kupa olmak üzere son 10 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibine karşı 2021 yılından bu yana puan kaybetmedi. Bu sezon ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan mücadeleyi de En-Nesyri ve Talisca'nın golleriyle 4-0 kazanan Kanarya, bu psikolojik üstünlüğü kupa maçına da taşımayı hedefliyor.

EV SAHİBİNİN KUPA SERÜVENİ

Ziraat Türkiye Kupası maratonuna 3. turdan başlayan Gaziantep FK, Karabük İdmanyurdu ve Yalova FK engellerini 2-0'lık skorlarla geçerek grup aşamasına adını yazdırdı. Grup sürecinde Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olan kırmızı-siyahlılar; Kocaelispor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü ise 5-1 yenerek gruptaki iddiasını son maça taşımayı başardı. Güney temsilcisi, kendi evinde güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç alarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.

ATV CANLI YAYIN

