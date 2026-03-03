Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında 4 Mart'ta deplasmanda oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Kocaelispor, 4 Mart'ta TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne konuk olacak. Yeşil-siyahlılar, bu mücadelenin hazırlıklarını da tamamladı.

Beyoğlu Yeni Çarşı, grupta Ankara Keçiörengücü'ne 3-1, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor ise Erzurumspor FK'yı 3-1 yenerken, Gaziantep FK'ya 1-0 kaybetti, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın 7 puanla lider olduğu C Grubu'nda, Gaziantep FK ve Fenerbahçe 6, Çaykur Rizespor ile Kocaelispor 4, Erzurumspor FK ve Ankara Keçiörengücü de 3 puana sahip.

Beyoğlu Yeni Çarşı ise 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

