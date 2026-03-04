Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aliağa Futbol'a konuk olacak!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 puanla 3. sıradaki Gençlerbirliği, 5 Mart saat 20.30'da Aliağa Atatürk Stadı'nda Aliağa Futbol ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:25
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında 5 Mart'ta deplasmanda Aliağa Futbol ile karşılaşacak. İzmir'deki Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Gençlerbirliği, B Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kupada Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Hesap.com Antalyaspor'u da 1-0 yenerek ilk 2 maçını kazanan başkent ekibi, 3. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Gençlerbirliği'ne, Nesine 2. Lig ekibi Aliağa Futbol karşısında alacağı 1 puan dahi çeyrek finale yükselmesi için yeterli olacak.

Öte yandan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Levent Şahin yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıkacak.

SON DAKİKA
