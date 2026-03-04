Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız santrforu Victor Osimhen için özellikle dış basında servis edilen transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Nijeryalı golcü için son olarak sürpriz bir takımın daha hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte o haber... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:05
Daha önce çeşitli kaynakların Ligue 1 devi PSG'nin Osimhen için 120 milyon euro teklif ettiğini öne sürmesinin ardından Foot Mercato, bu iddiayı yalanladı ve yetenekli golcü için devreye giren sürpriz takımı açıkladı.
Haberde Fransız temsilcisinin Osimhen'in yüksek maaşı (20 milyon euro) ve Galatasaray'ın 150 milyon euro'luk bonservis beklentisi nedeniyle transferden vazgeçtiği ve Luis Enrique'nin de 27 yaşındaki yıldıza sıcak bakmadığı kaydedildi.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberde Osimhen için atağa geçmesi beklenen takımın Alman devi Bayern Münih olduğu aktarıldı.
Bundesliga temsilcisinin transferi ciddi olarak değerlendirmeye aldığı belirtilirken Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin Osimhen'e büyük bir hayranlık duyduğu vurgulandı.
Bilindiği üzere Münih yönetimi, 32 yaşındaki Harry Kane ile yollarını ayırma ihtimali üzerinde duruyor ve yıldız golcünün yerine geçebilecek elit bir 9 numara arıyor.
SUUDİ ARABİSTAN'A KAPILARI KAPATTI
Öte yandan Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid'in son zamanlarda Osimhen için herhangi bir ilgisi bulunmadığı kaydedildi. Nijeryalı yıldızın ayrıca kendisine talip olan Suudi Arabistan ekiplerine kapıyı tamamen kapattığı ve hedefinin Avrupa'da büyük başarılar elde etmek olduğu vurgulandı.
Galatasaray ise takımın gol yükünü sırtlayan ve Avrupa'da en büyük kozu olan Osimhen'i kolay kolay bırakmak istemiyor.
