CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız santrforu Victor Osimhen için özellikle dış basında servis edilen transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Nijeryalı golcü için son olarak sürpriz bir takımın daha hamle yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte o haber... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:05
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Galatasaray'ın üç kulvarda da emin adımlarla ilerleyişi sürerken yaz transfer döneminde yaşanması beklenen hareketlilik için çalışmalar şimdiden başladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Sarı-kırmızılılarda eksik bölgeler ve transferi düşünülen yıldız isimler birer birer belirlenirken ayrılık iddiaları da dikkat çekti. Bu isimler arasında en çok konuşulan oyuncu ise Victor Osimhen oldu.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Nijeryalı santrfor hakkında özellikle dış basında yer alan iddialar taraftarları endişelendirirken bir haber de Fransız basınından servis edildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Daha önce çeşitli kaynakların Ligue 1 devi PSG'nin Osimhen için 120 milyon euro teklif ettiğini öne sürmesinin ardından Foot Mercato, bu iddiayı yalanladı ve yetenekli golcü için devreye giren sürpriz takımı açıkladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Haberde Fransız temsilcisinin Osimhen'in yüksek maaşı (20 milyon euro) ve Galatasaray'ın 150 milyon euro'luk bonservis beklentisi nedeniyle transferden vazgeçtiği ve Luis Enrique'nin de 27 yaşındaki yıldıza sıcak bakmadığı kaydedildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği haberde Osimhen için atağa geçmesi beklenen takımın Alman devi Bayern Münih olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Bundesliga temsilcisinin transferi ciddi olarak değerlendirmeye aldığı belirtilirken Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin Osimhen'e büyük bir hayranlık duyduğu vurgulandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Bilindiği üzere Münih yönetimi, 32 yaşındaki Harry Kane ile yollarını ayırma ihtimali üzerinde duruyor ve yıldız golcünün yerine geçebilecek elit bir 9 numara arıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

SUUDİ ARABİSTAN'A KAPILARI KAPATTI

Öte yandan Manchester United, Juventus ve Atletico Madrid'in son zamanlarda Osimhen için herhangi bir ilgisi bulunmadığı kaydedildi. Nijeryalı yıldızın ayrıca kendisine talip olan Suudi Arabistan ekiplerine kapıyı tamamen kapattığı ve hedefinin Avrupa'da büyük başarılar elde etmek olduğu vurgulandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'e sürpriz talip! "Büyük hayranlık duyuyor"

Galatasaray ise takımın gol yükünü sırtlayan ve Avrupa'da en büyük kozu olan Osimhen'i kolay kolay bırakmak istemiyor.

F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun terör planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı
"Tekke'den sihirli dokunuşlar"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor'dan 8 Mart jesti! Kayserispor'dan 8 Mart jesti! 09:36
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı 09:16
"Tekke'den sihirli dokunuşlar" "Tekke'den sihirli dokunuşlar" 08:37
"Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı! "Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı! 08:33
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti 01:31
Trabzonspor çeyrek finalde! Trabzonspor çeyrek finalde! 01:31
Daha Eski
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... 01:31
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! 01:31
Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! 01:31
Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! Vidal: En korktuğum stadyum G.Saray'ın! 01:31
"F.Bahçe'de G.Saray sendromu yaşanıyor" "F.Bahçe'de G.Saray sendromu yaşanıyor" 01:31
Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! Osimhen'e Avrupa'dan tarihi teklif! 01:31