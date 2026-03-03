CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli para tekvandocular, ABD Açık'ta tatamiye çıkacak!

Milli para tekvandocular, ABD Açık'ta tatamiye çıkacak!

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı, ABD Açık Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 14:47
Milli para tekvandocular, ABD Açık'ta tatamiye çıkacak!

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Las Vegas kentinde 6 Mart'ta yapılacak ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na G2 kategorisinde puan veren turnuvada, 11 milli sporcu tatamiye çıkacak.

Hazırlıklarını Ankara'da tamamlayan milli takımın kadrosunda yer alan para tekvandocular şunlar:

KADINLAR: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Gamze Gürdal Özcan (57 kilo)

ERKEKLER: Alican Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Yusuf Günaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo)

DİĞER
