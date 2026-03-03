Milli para tekvandocular, ABD Açık'ta tatamiye çıkacak!

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Las Vegas kentinde 6 Mart'ta yapılacak ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na G2 kategorisinde puan veren turnuvada, 11 milli sporcu tatamiye çıkacak.
Hazırlıklarını Ankara'da tamamlayan milli takımın kadrosunda yer alan para tekvandocular şunlar:
KADINLAR: Nurcihan Ekinci (47 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Gamze Gürdal Özcan (57 kilo)
ERKEKLER: Alican Özcan (58 kilo), Mahmut Bozteke (63 kilo), Fatih Çelik (70 kilo), Yusuf Günaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo)