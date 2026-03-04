CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA San Antonio Spurs, Philadelphia'yı 40 sayı fark ile yendi!

San Antonio Spurs, Philadelphia'yı 40 sayı fark ile yendi!

NBA'de San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers deplasmanında 131-91'lik farklı skorla galip geldi. Milli basketbolcu Adem Bona 6 sayı 6 ribaund ile oynarken, Spurs'te Vassell ve Harper 22'şer sayı attı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:40
San Antonio Spurs, Philadelphia'yı 40 sayı fark ile yendi!

NBA'de San Antonio Spurs, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 131-91 mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 6 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti. San Antonio Spurs, Xfinity Mobile Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 131-91'lik skorla mağlup etti ve 44. galibiyetini kazandı. Son 13 müsabakada 12. galibiyetini elde eden San Antonio'da Devin Vassell ile Dylan Harper 22'şer sayı kaydederken, Victor Wembanyama da 10 sayı, 8 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 28. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle mücadele ederken, Tyrese Maxey 21 sayı ve Jabari Walker da 20 sayıyla maçı tamamladı.

LUKA DONCİC'TEN DOUBLE DOUBLE

Los Angeles Lakers ise evinde oynadığı New Orleans Pelicans'ı 110-101 mağlup etti. Ligde üst üst 3, toplamda 37. galibiyetini kazanan Lakers'ta Luka Doncic 27 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, LeBron James de 21 sayı, 7 asist üretti. Ligdeki 44. yenilgisini alan New Orleans'ta ise Zion Williamson 24 sayı, Trey Murphy de 21 sayı attı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 126 - Washington Wizards: 109

Charlotte Hornets: 117 - Dallas Mavericks: 90

Cleveland Cavaliers: 113 - Detroit Pistons: 109

Miami Heat: 124 - Brooklyn Nets: 98

Toronto Raptors: 95 - New York Knicks: 111

Minnesota Timberwolves: 117 - Memphis Grizzlies: 110

Philadelphia 76ers: 91 - San Antonio Spurs: 131

Chicago Bulls: 108 - Oklahoma City Thunder: 116

Los Angeles Lakers: 110 - New Orleans Pelicans: 101

Sacramento Kings: 103 - Phoenix Suns: 114

Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor"
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Trump Iraklı Kürt liderlerle görüştü Netanyahu'nun terör planı ortaya çıktı: Sinsi hesaplar ham hayaller
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!
"Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı detayları! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı detayları! 10:09
Beşiktaş-Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? Beşiktaş-Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? 10:09
F.Bahçe'ye Tedesco şoku! O maçta yok F.Bahçe'ye Tedesco şoku! O maçta yok 10:09
Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor" Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor" 10:05
Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! Icardi'nin menajerinden flaş transfer açıklaması! 09:55
Kayserispor'dan 8 Mart jesti! Kayserispor'dan 8 Mart jesti! 09:36
Daha Eski
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni takımı 09:16
"Tekke'den sihirli dokunuşlar" "Tekke'den sihirli dokunuşlar" 08:37
"Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı! "Liverpool'a 'beni bekleyin' mesajı yolladı! 08:33
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti 01:31
Trabzonspor çeyrek finalde! Trabzonspor çeyrek finalde! 01:31
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... 01:31