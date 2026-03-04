CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında 5 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 12:33
ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek!

ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında 5 Mart'ta sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki ekip, Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda çıktığı 3 müsabakada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Eyüpspor, 4 puanla 5. sırada bulunuyor.

Konya temsilcisi ise grupta yaptığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti. Yeşil-beyazlılar, averajla Samsunspor'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Üç grupta en iyi 2 grup üçüncüsü de çeyrek finalist olacak.

DİĞER
