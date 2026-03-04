CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 4. maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sakatlığı bulunan Slovak futbolcudan kritik maç öncesi flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 14:15
Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Üst üste aldığı Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor beraberlikleriyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler Türkiye Kupası'na çevrildi.

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 4. maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Kanarya, rakibini devirerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Çok sayıda futbolcusunu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de sakatlanan isimlerden birisi de Milan Skriniar olmuştu.

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Slovak savunma oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynanan maçta sakatlanmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklamıştı.

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Skriniar'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

TAKIMLA GAZİANTEP'E GİTTİ

A Spor'un haberine göre; sakatlığı devam eden deneyimli stoper, mental açıdan takıma güç vermek adına kafile ile birlikte Gaziantep'e gitti.

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

