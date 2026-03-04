Fenerbahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 4. maçında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Milan Skriniar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sakatlığı bulunan Slovak futbolcudan kritik maç öncesi flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Çok sayıda futbolcusunu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de sakatlanan isimlerden birisi de Milan Skriniar olmuştu.
Slovak savunma oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynanan maçta sakatlanmıştı.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklamıştı.
4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Skriniar'dan flaş bir hamle geldi.
TAKIMLA GAZİANTEP'E GİTTİ
A Spor'un haberine göre; sakatlığı devam eden deneyimli stoper, mental açıdan takıma güç vermek adına kafile ile birlikte Gaziantep'e gitti.
Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
