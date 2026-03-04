CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Tenis BAE'de düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası iptal edildi!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası, bölgedeki güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 13:10
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası, güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi.

Profesyonel Tenisçiler Birliğinden (ATP) yapılan açıklamada, "Bölgede devam eden güvenlik endişelerinin ardından, bu hafta ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan etkinlikler iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Oyuncularımızın ve turnuva personelimizin emniyeti ve refahı en önemli önceliğimizdir. Oyuncular bölgede kalmaya devam etmekte olup; konaklama ve tüm acil ihtiyaçları karşılanırken, bir yandan da ileriye dönük seyahat düzenlemeleri araştırılmakta ve kendilerine tam destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Milli tenisçiler Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel'in mücadele ettiği ATP Challenger 50 düzeyindeki turnuvada, 3 Mart'ta eleme maçları oynanırken güvenlik alarmı çalmaya başlamış, oyuncuların, hakemin ve top toplayıcı çocukların, "Lütfen binanın içine girin" uyarısının ardından kortu hızla terk ettikleri görüntülere yansımıştı.

Milli tenisçi Yankı Erel'in Çek Marek Gengel ile oynadığı eleme maçı da ilk setin başında yarıda kalmıştı.

DİĞER
