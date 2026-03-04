CANLI SKOR ANA SAYFA
Premier Lig’de 29. hafta heyecanı, Birmingham’ın tarihi stadyumunda sezonun en kritik eşleşmelerinden birine sahne oluyor. 51 puanla 4. sırada yer alan ve Devler Ligi hedefine kilitlenen Aston Villa, 45 puanla 6. sırada bulunan ve Avrupa kupaları iddiasını sürdüren Chelsea’yi ağırlıyor. Unai Emery yönetimindeki Villa, son haftalardaki istikrarsız sonuçları taraftarı önünde telafi etmek isterken; teknik direktör Liam Rosenior yönetimindeki Chelsea, son üç maçındaki puan kayıplarının ardından zirve takibinde yeniden nefes almak niyetinde. Peki Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 13:11
Aston Villa-Chelsea maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Villa Park'taki zorlu mücadeleyi hakem Jarred Gillett yönetecek. Ev sahibi Aston Villa'da orta saha kurgusundaki eksikler teknik heyeti düşündürse de, hücum hattındaki formda isimlerin varlığı en büyük güven kaynağı. Özellikle eski takımına karşı sahaya çıkması beklenen Tammy Abraham ve Ollie Watkins arasındaki tercih, maçın kaderini belirleyebilir. Konuk ekip Chelsea cephesinde ise sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor; Pedro Neto'nun cezası ve savunmadaki kilit isimlerin yokluğu Rosenior'u rotasyona zorluyor. Ancak Cole Palmer liderliğindeki genç hücum hattı, deplasmanda her an skoru değiştirebilecek kapasitede. İşte bu dev randevuya dair tüm teknik detaylar...

Aston Villa-Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki dev randevu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 22.30'da oynanacak.

Aston Villa-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 4 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Aston Villa-Chelsea MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana; Buendia, Rogers, Sancho; Abraham

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro

Son Dakika
