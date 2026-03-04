CANLI SKOR ANA SAYFA
Özel milli sporcular, İspanya'daki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak!

Özel milli sporcular, İspanya'daki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak!

TÖSSFED bünyesindeki 8 milli sporcu, İspanya'nın Ourense kentinde 9 Mart'a kadar sürecek VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek ve madalya için yarışacak. İşte detaylar...

Atletizm Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 13:44
Özel milli sporcular, İspanya'daki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak!

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesindeki milli sporcular, İspanya'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ourense kentinde gerçekleştirilecek VIRTUS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, İspanya'ya gitti.

Şampiyonada madalya mücadelesi verecek özel sporcular şunlar:

KADINLAR

Aysel Önder, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Ebrar Keskin, Reyhan Taşdelen.

ERKEKLER

Muhammet Atıcı, Mehmet Emin Eğilmez, Muhammet Arif Çenesiz.

Organizasyon, 9 Mart'ta sona erecek.

DİĞER
