Milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak'ın hedefi 23 yaş altıdan sonra büyüklerde Avrupa şampiyonluğu!

Milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak'ın hedefi 23 yaş altıdan sonra büyüklerde Avrupa şampiyonluğu!

Gençler Avrupa şampiyonu ve 23 yaş altı dünya ikincisi milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, 8-14 Mart'ta Sırbistan'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. İşte detaylar...

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 12:55
Milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak'ın hedefi 23 yaş altıdan sonra büyüklerde Avrupa şampiyonluğu!

Gençlerde Avrupa şampiyonluğu ve 23 yaş altı dünya ikinciliği bulunan milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak'ın hedefi önce 23 yaş altında, ardından da büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.

Güreş antrenörü babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında bu branşla tanışan 23 yaşındaki milli sporcu, Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda çok sayıda derece elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda ise bir altın ve bir gümüş madalyası bulunan İbrahim Metehan, 8-14 Mart tarihlerinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkmayı hedefliyor.

"ASIL HEDEFİM BÜYÜKLERDE AVRUPA, DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK"

İbrahim Metehan Yaprak, 79 kiloda mücadele ettiğini söyledi.

Babasının güreşe ilgisinin kendisinin de bu branşa yönelmesine neden olduğunu belirten milli sporcu, "Babamın yönlendirmesiyle başladığım güreşe 11 yıldır devam ediyorum. Türkiye'de elde ettiğim madalyaların yanı sıra gençlerde Avrupa şampiyonluğum ve 23 yaş altı dünya ikinciliğim var. Bu dereceleri sürdürmek istiyorum." dedi.

Önlerinde öncelikle 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası olduğunu dile getiren genç sporcu, "Bu seneki hedefim öncelikle U23 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Ardından Büyükler Avrupa Şampiyonası kadrosuna seçilip orada da aynı başarıyı göstermek istiyorum." diye konuştu.

Her dalda başarı için mücadele etmek istediğini vurgulayan İbrahim Metehan, "Asıl hedefim büyüklerde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. Bu seneki Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gidip hedeflerime orada ulaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

