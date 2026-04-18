Galatasaray'dan iptal edilen gole tepki!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede sarı-kırmızılılarda Leroy Sane'nin 61. dakikada kaydettiği gol, VAR uyarısının ardından yapılan inceleme sonrası iptal edildi. Golün iptaline sarı-kırmızılılardan tepki geldi.
İŞTE G.SARAY'DAN YAPILAN PAYLAŞIM:
❌ Yine bir golümüz sahalarda ender görülen bir şekilde iptal ediliyor. Karşılaşmada 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor. #GBvGS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 18, 2026