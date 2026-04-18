Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte sarı-kırmızılılarda teknik direktör Buruk'un bu mücadele öncesi yapmış olduğu açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 19:31 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 19:39
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yolunda bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

İşte sarı-kırmızılılarda teknik direktör Buruk'un bu mücadele öncesi yapmış olduğu açıklamalar...

Ülkemizde yaşanan şiddet olayları, okullarda yaşanan olaylar... Orada ölenlerin mekanı cennet olsun. Tekrar yaşanmaması için ülke olarak elimizden geleni yapmak zorundayız.

"RAKİBİMİZİN İÇİNDE BULUNDUĞU DUURUM..."

Rakibimizin içinde bulunduğu durum, puan alamaması, gol atmakta zorlanan bir takım görüyoruz. Her zaman oyunun içinde olan, pozisyon bulan, rakiplerine tehlike yaratan bir takım. Beraber savunma yapmayı maçın önüne koyacaklardır. Hücum geçişlerini etkili kullanmaya çalışacaklardır.

Kendi oyunumuza baktığımızda tek maça düştük. Hafta içi Türkiye Kupası oynayacağız ama orada oynamayan, az süre bulan, bu maçta oynamamış oyuncuları değerlendireceğiz. Bu maça hazırlık daha rahattı. Hafta içi maç oynamadan uzun süre sonra bir maça çıkıyoruz. Kalitemizi göstermeliyiz.

Sahaya doğru yayılmalıyız. Hücum gücü yüksek bir takımla sahadayız. Kazanmak için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Bu saatten sonra bunu yaşayabilmek, adapte olabilmek çok önemli. Oyuncularım da bunu yaşıyor. Her şey bizim elimizde. Bizim performansımız ligin kaderini belirleyecek. Oyuncularıma inanıyorum.

"BU HAFTA KADRODA OLMASINI..."

Osimhen ve Günay... Osimhen antrenmanların belli bölümlerini yaptı. Bu antrenmanlar sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Bu hafta kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, kaç dakika oynayabilir. Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek.

