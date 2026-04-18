Galatasaray'a transferde kötü haber! Bernardo Silva'ya o dev talip oldu.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Bernardo Silva cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki yıldız futbolcuya sürpriz bir kulübün talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 17:18
İtalyan basınından La Stampa'da yer alan habere göre; Juventus, Bernardo Silva transferi için harekete geçti.
İtalyan devinin, Bernardo Silva'yı bonuslar dahil 7 milyon Euro yıllık ücret ve 3 yıllık kontratı ile ikna etmek istediği bildirildi. Bu sözleşme şartlarının ise Juventus'un, belirlediği maaş tavanına uygun olduğu ifade edildi.
Juventus'un, Portekizli yıldız için oyun kurgusunu belirlediği ve Silva'nın, Kenan Yıldız ile ideal bir orta saha hattı oluşturabileceği kaydedildi.
Öte yandan haberde; Barcelona, PSG ve Benfica gibi takımlarından Bernardo Silva için devrede olduğu yazıldı.
