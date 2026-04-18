Galatasaray'a transferde kötü haber! Bernardo Silva'ya o dev talip oldu.

İtalyan basınından La Stampa'da yer alan habere göre; Juventus, Bernardo Silva transferi için harekete geçti.

İtalyan devinin, Bernardo Silva'yı bonuslar dahil 7 milyon Euro yıllık ücret ve 3 yıllık kontratı ile ikna etmek istediği bildirildi. Bu sözleşme şartlarının ise Juventus'un, belirlediği maaş tavanına uygun olduğu ifade edildi.