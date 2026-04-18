Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Karşıyaka deplasmanda galip!

Karşıyaka deplasmanda galip!

Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27’nci haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 88-74 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 16:42
Basketbol Süper Ligi'nde 27'nci haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'yı konuk ettiği maçtan 88-74 mağlup ayrıldı.

Karşıyaka'da Cameron Young 23 sayıyla en skorer isim olurken Christian Bishop 22 sayı ile oynadı.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar, Koray Levent Bingöl

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 11, Homesley 8, Furkan Haltalı 4, Mitchell 9, Ford, Ponitka 9, Hale 14, İsmet Akpınar 8, Koprivica, Göktüğ Baş 11

KARŞIYAKA: Manning 21, Moody 7, Samet Geyik 4, Bishop 22, Sokolowski 2, Young 23, Alston 4, Gordic 1, Mert Celep 4

1'İNCİ PERİYOT: 14-20

DEVRE: 35-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-66

