Metin Öztürk: Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız... Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 23:14 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 23:17 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mücadelenin hakem yönetimine ve VAR odasına tepki gösteren Öztürk, "Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız, açık açık söyleyin!" dedi. İşte o ifadeler... Metin Öztürk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup ederken sarı-kırmızılı camiada ikinci başkan konumunda yer alan Metin Öztürk, maç sonu flaş açıklamalarda bulundu.

Öztürk açıklamasında, "Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız, açık açık söyleyin! Ama ne yaparsanız yapın; Galatasaray şampiyon olacak!" ifadelerine yer verdi.