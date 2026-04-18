Trabzonspor'dan Atay Aktuğ için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü'nden vefat eden Atay Aktuğ için başsağlığı mesajı geldi. Bordo-mavili camiadan yapılan açıklamada;
Atay Aktuğ'u Kaybettik Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/v6KUbeUmfq— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 18, 2026