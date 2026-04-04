Galeri Galatasaray zirvede hata yapmadı! İşte güncel puan durumu

Galatasaray zirvede hata yapmadı! İşte güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 30. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden konuk ekip Eyüpspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Günün bir diğer maçında Kocaelispor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Kocaeli'de oynanan maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Haftanın en kritik maçlarından birinde ise Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Cimbom, şampiyonluk yolunda hayati öneme sahip olan maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. İşte bu maçların ardından güncel puan durumu...