Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yendi!

Galatasaray deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yendi!

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve şampiyonluk mücadelesinde önemli 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 18:57 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 22:10
Galatasaray deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni yendi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda ilk yarıyı Mauro Icardi (dk. 2) ve Yunus Akgün'ün (dk. 35) golleri ile 2-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak derbi öncesi moral depoladı. Ev sahibi takımın tek golü ile 67 dakikada M'Baye Niang'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 71'e çıkaran Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (67 puan) puan kaybı yaşadığı haftada zirvede farkı açtı.

Sarı-kırmızılılar bir sonraki hafta sahasındaki dev derbide ezeli rakibi ile karşılaşacak.

SANE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Leroy Sane'nin dakika 60'da kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sarı-kırmızılılar, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla bu karara tepki gösterdi.

G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon

OSIMHEN KADRODA YER ALMADI

Mücadelenin geniş kadrosunda yer alması beklenen Victor Osimhen, Eryaman Stadyumu'nda takımını tribünden destekledi. Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın antrenmanda yaşadığı yorgunluk kaynaklı karşılaşmada görev alamadığını açıkladı.

G.Saray'dan tepki mesajı!

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
