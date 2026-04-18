Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar A Milli Kadın Futbol Takımımız İsviçre ile berabere kaldı!

A Milli Kadın Futbol Takımımız İsviçre ile berabere kaldı!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 00:16
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsviçre ile berabere kaldı!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

37. dakikada İsviçre, Nadine Riesen ile sağ taraftan etkili olmaya çalıştı. Riesen'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Schertenleib'ın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

52. dakikada İsviçre 1-0 öne geçti. Ana-Maria Crnogorcevic'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

64. dakikada A Milli Kadın Futbol Takımı, Selen Altunkulak ile gole yaklaştı. Selen'in Altunkulak'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üsten auta gitti.

66. dakikada ev sahibi ay-yıldızlılar, Miray Cin ile rakip kalede etkili oldu. Hızlı gelişen atakta Miray Cin'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Livia Peng, topu kontrol etmeyi başardı.

79. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Miray Cin'in ara pasında Selen Altunkulak, ceza sahasına girip kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Maç 1-1 berabere sona erdi.

