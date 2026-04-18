Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi duyarlı karar

Trabzonspor’dan Başakşehir maçı öncesi duyarlı karar

Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçı öncesinde yaşanan acı olaylar ve Atay Aktuğ’un vefatı nedeniyle stadyumdaki tüm müzik ve eğlence etkinliklerini iptal etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 21:05 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 21:09
Trabzonspor’dan Başakşehir maçı öncesi duyarlı karar

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde planlanan tüm görsel şovlar, müzik yayınları ve eğlence odaklı etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan elim olayların ve Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen acı hadiselerin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ayrıca kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan Atay Aktuğ'un vefat haberini de büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlara ve Atay Aktuğ'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, başta aileleri olmak üzere milletimize ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletçe ve camia olarak bu hassas süreç nedeniyle, RAMS Başakşehir ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde stadyumumuzda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

