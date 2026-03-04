CANLI İZLE | Fulham-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Fulham-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Craven Cottage'daki zorlu mücadeleyi hakem Matthew Donohue yönetecek. Ev sahibi Fulham'da teknik heyet, Tottenham karşısında sakatlanan Harry Wilson'ın yokluğunda Samuel Chukwueze'ye ilk 11'de şans vermeye hazırlanırken; iyileşen Joachim Andersen'in savunmadaki yerine dönmesi bekleniyor. Konuk ekip West Ham United cephesinde ise cezalı Freddie Potts dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden Fulham, bu sezon Premier Lig tarihinde West Ham'a karşı ikinci kez 'double' yapma peşinde. West Ham ise deplasmandaki kötü grafiğini bu derbiyle tersine çevirerek derin bir nefes almak istiyor. İşte bu kritik Londra randevusuna dair tüm detaylar...

Fulham-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki dev randevu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 22.30'da oynanacak.

Fulham-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports MAX 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Fulham-West Ham United MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Chukwueze, Smith Rowe, Bobb; Jimenez

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Magassa, Soucek, Summerville; Fernandes; Castellanos