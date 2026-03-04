CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI İZLE | Fulham-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Fulham-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 29. hafta, Londra’nın batısında kritik bir randevuya ev sahipliği yapıyor. 40 puanla 10. sırada yer alan ve son iki maçında Tottenham ile Sunderland’i devirerek müthiş bir form yakalayan Fulham, sahasında 25 puanla 18. sırada bulunan ve ateş hattının tam ortasında yer alan West Ham United’ı ağırlıyor. Marco Silva yönetimindeki ev sahibi, taraftarı önünde galibiyet serisini üç maça çıkararak Avrupa kupaları iddiasını güçlendirmeyi hedeflerken; Nuno Espirito Santo’nun West Ham’ı, Liverpool mağlubiyetinin yaralarını sarıp düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Fulham’ın iç saha dominasyonu mu, yoksa West Ham’ın derbi direnci mi galip gelecek? Peki Fulham-West Ham United maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 13:31
CANLI İZLE | Fulham-West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Fulham-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Craven Cottage'daki zorlu mücadeleyi hakem Matthew Donohue yönetecek. Ev sahibi Fulham'da teknik heyet, Tottenham karşısında sakatlanan Harry Wilson'ın yokluğunda Samuel Chukwueze'ye ilk 11'de şans vermeye hazırlanırken; iyileşen Joachim Andersen'in savunmadaki yerine dönmesi bekleniyor. Konuk ekip West Ham United cephesinde ise cezalı Freddie Potts dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden Fulham, bu sezon Premier Lig tarihinde West Ham'a karşı ikinci kez 'double' yapma peşinde. West Ham ise deplasmandaki kötü grafiğini bu derbiyle tersine çevirerek derin bir nefes almak istiyor. İşte bu kritik Londra randevusuna dair tüm detaylar...

Fulham-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki dev randevu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 22.30'da oynanacak.

Fulham-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports MAX 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Fulham-West Ham United MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Chukwueze, Smith Rowe, Bobb; Jimenez

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Magassa, Soucek, Summerville; Fernandes; Castellanos

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
İmralı "statü"kosu! Öcalan 10 günde ikinci kez "Umut Hakkı" istedi... Ahmet Türk'ü ve kayyumları gündeme getirdi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...
G.Saray'a inanılmaz gelir! O tarihte kasa dolacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... 14:15
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... 14:12
Manchester City-Nottingham Forest maç bilgileri! Manchester City-Nottingham Forest maç bilgileri! 13:50
Milli atletler Dünya Şampiyonası'nda! Milli atletler Dünya Şampiyonası'nda! 13:44
Damla Köse altın madalya kazandı! Damla Köse altın madalya kazandı! 13:37
Fulham-West Ham United maçı ne zaman? Fulham-West Ham United maçı ne zaman? 13:31
Daha Eski
Aston Villa-Chelsea maçı saat kaçta? Aston Villa-Chelsea maçı saat kaçta? 13:11
Tenis Turnuvası iptal edildi! Tenis Turnuvası iptal edildi! 13:10
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! 13:03
İbrahim Metehan Yaprak'ın hedefi! İbrahim Metehan Yaprak'ın hedefi! 12:54
UEFA açıkladı! İşte G.Saray'ın ceza alma sebepleri UEFA açıkladı! İşte G.Saray'ın ceza alma sebepleri 12:48
Bodrum FK'da hedef galibiyet! Bodrum FK'da hedef galibiyet! 12:38