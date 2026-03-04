CANLI YAYIN | Manchester City-Nottingham Forest maçı hangi kanalda?

Manchester City-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Etihad Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi ekipte teknik heyet, Leeds maçını kaçıran gol makinesinin geri dönüşü için sağlık heyetinden gelecek son raporu bekliyor. Sakatlıkları devam eden savunma ve orta sahadaki kilit isimlerin yokluğunda City'nin geniş kadro derinliği yine en büyük kozu olacak. Nottingham Forest cephesinde ise işler bir hayli güç; deplasmanda City'ye karşı oynadıkları son 3 maçta gol dahi atamadan 11 gol yiyen konuk ekip, bu makus talihi kırmak için savunma odaklı bir oyun kurgusuyla sahada olacak. Avrupa arenasında gösterdikleri direnci lig sahnesine yansıtmak isteyen Forest, bu 'serbest atış' niteliğindeki maçtan puan çıkararak moral depolamayı amaçlıyor. İşte Ada'da gecenin tek taraflı gözüken ama her türlü sürprize açık randevusuna dair detaylar...

Manchester City-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki dev randevu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 22.30'da oynanacak.

Manchester City-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Manchester City-Nottingham Forest MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Marmoush

