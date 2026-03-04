Maç Sonuçları

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası C Gubu 4. hafta karşılaşmasında Erzurumspor, evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Giriş: 04 Mart 2026, Çarşamba 14:21
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın 4. haftasında C Grubu'nda Erzurumspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Erzurumspor, C Grubu'nda 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 3 puanla 7. sırada yer alıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Adem Eren Kabak, Ömer Arda Kara, Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, İlkan Sever, Hüsamettin Yener,

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emirhan Küçüksolak, Orhan Batuhan Özalp, Can Üstün, Mansur Acet, Hüseyin Yüksel, Enes Yılmaz, Eren Sami Poyraz, Mehmet Çelik, O. Diaby, Alper Duman, E. Mintemür

