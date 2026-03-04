ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşaması heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın 4. haftasında C Grubu'nda Erzurumspor, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Erzurumspor, C Grubu'nda 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 3 puanla 7. sırada yer alıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.Erkan Anapa, Ali Ülgen, Adem Eren Kabak, Ömer Arda Kara, Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, İlkan Sever, Hüsamettin Yener,Emirhan Küçüksolak, Orhan Batuhan Özalp, Can Üstün, Mansur Acet, Hüseyin Yüksel, Enes Yılmaz, Eren Sami Poyraz, Mehmet Çelik, O. Diaby, Alper Duman, E. Mintemür