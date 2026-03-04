ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Adem Eren Kabak, Ömer Arda Kara, Murat Cem Akpınar, Cengizhan Bayrak, Mert Önal, İlkan Sever, Hüsamettin Yener,
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emirhan Küçüksolak, Orhan Batuhan Özalp, Can Üstün, Mansur Acet, Hüseyin Yüksel, Enes Yılmaz, Eren Sami Poyraz, Mehmet Çelik, O. Diaby, Alper Duman, E. Mintemür
ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
ASpor CANLI YAYIN