Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar grubun son maçında rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. İşte detaylar...

Giriş: 03 Mart 2026, Salı 22:30 Güncelleme: 03 Mart 2026, Salı 22:36

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 29. dakikada Renato Nhaga kaydetti. Konuk ekibin tek golü 78. dakikada Steve Mounie'den geldi.

Sarı kırmızılılar grubunu 4'te 4 yaparak 12 puanda tamamladı. Corendon Alanyaspor ise 7 puanla 3. sırada yer alarak üst tura yükseldi.

NHAGA İLK GOLÜNÜ ATTI!

Devre arasında transfer edilen Renato Nhaga 29. dakikada sarı kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İstanbul'da Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, kupa maçında ilk 11'de Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Jakobs, Nhaga, İlkay Gündoğan, Asprilla ve Ahmet Kutucu'ya görev verdi.

Son lig maçında ilk 11'de oynayan Uğurcan Çakır, Sanchez ve Osimhen'i kadroya almayan Okan Buruk, Singo, Torreira, Sara ve Lang'ı ise yedeğe çekti.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, Lemina, Sallai, Yunus Akgün ve Icardi de maçın kadrosunda yer almadı.

