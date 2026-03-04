Fenerbahçe'ye Marco Asensio şoku! Maç kadrosuna alınmadı

Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre sarı-laciverlilerin yıldız oyuncusu Marco Asensio, ağrıları nedeniyle Gaziantep kafilesinde yer almadı. Kulüp tarafından resmi açıklamanın yakın zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
