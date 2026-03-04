CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe'nin yeni golcüleri, Emersonn ve Sabra'nın gerisinde kaldı!

Göztepe’nin yeni golcüleri, Emersonn ve Sabra’nın gerisinde kaldı!

Göztepe’nin devre arasında kadrosuna kattığı Guilherme Luiz ve Jeferson, beklenen katkıyı sağlayamayarak takımdan ayrılan forvetler Emersonn ve Ibrahım Sabra’yı arattı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 12:17
Göztepe’nin yeni golcüleri, Emersonn ve Sabra’nın gerisinde kaldı!

Göztepe'de devre arasında kadroya katılan forvetler Guilherme Luiz ve Jeferson, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz, 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise yine 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı veremedi. Buna karşılık sezon başında takımdan ayrılarak Toulouse FC'ye 3,2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Emersonn, yalnızca 3 maçta 126 dakika sahada kalmasına rağmen 1 gol atmayı başardı. Devre arasında kiralık olarak ayrılan Ibrahım Sabra da 9 maçta sadece 91 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. Böylece daha az süre bulmalarına rağmen skora katkı yapan Sabra ve Emersonn, henüz gol ya da asist üretemeyen Guilherme Luiz ile Jeferson'ın önüne geçti.

