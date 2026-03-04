CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray UEFA açıkladı! İşte Galatasaray'ın ceza alma sebepleri

UEFA açıkladı! İşte Galatasaray'ın ceza alma sebepleri

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için seyirci yasağı cezası almıştı. UEFA, sarı-kırmızılı takıma verilen seyirci yasağının gerekçeli kararını açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 12:49
UEFA açıkladı! İşte Galatasaray'ın ceza alma sebepleri

UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için seyirci yasağı cezası verdi.

Kulüpten alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile deplasmanda yapılan müsabakadaki taraftar olayları nedeniyle sarı-kırmızılı takıma bir sonraki dış saha maçına seyirci götürmeme ve 40 bin Euro para cezası verildi.

Galatasaray, 10 Mart Salı günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu müsabakasının rövanşında 18 Mart Çarşamba günü Liverpool'a konuk olacak. Bu cezayla sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak.

UEFA GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI

UEFA, Galatasaray'a verilen deplasman seyirci yasağının gerekçeli kararını açıkladı. Yapılan açıklada sarı-kırmızılıların, "Sahaya yabancı madde atma, meşale yakma ve tribün olayları / seyirci taşkınlıkları" sebebiyle seyirci yasağı cezası aldığı belirtildi.

F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
F.Bahçe'ye Tedesco şoku! O maçta yok
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Suriye'de yapamadılar İran'a niyetlendiler! İsrail'in Zagros'ta "terör koridoru" planı: PJAK sahaya sürüldü... “Kürdistan Hizbullahı” türedi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cagliari'den Semih kararı!
Osimhen'e sürpriz talip! "Hayranlık duyuyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe’nin yeni golcüleri! Göztepe’nin yeni golcüleri! 12:17
Beşiktaş-Ç. Rizespor maçının VAR'ı belli oldu Beşiktaş-Ç. Rizespor maçının VAR'ı belli oldu 12:13
G.Antep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı G.Antep FK-F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 12:11
Brighton-Arsenal maç bilgileri! Brighton-Arsenal maç bilgileri! 11:41
Cagliari'den Semih kararı! Cagliari'den Semih kararı! 11:41
Ertuğrul Doğan'dan açıklamalar! Ertuğrul Doğan'dan açıklamalar! 11:19
Daha Eski
Galatasaray HDI Sigorta'nın CEV Kupası mesaisi! Galatasaray HDI Sigorta'nın CEV Kupası mesaisi! 11:11
Euroleague'de 30. hafta! Euroleague'de 30. hafta! 11:04
Thunder, deplasmanda kazandı! Thunder, deplasmanda kazandı! 10:56
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco! 10:50
G.Saray'a inanılmaz gelir! O tarihte kasa dolacak G.Saray'a inanılmaz gelir! O tarihte kasa dolacak 10:46
San Antonio Spurs fark attı! San Antonio Spurs fark attı! 10:40