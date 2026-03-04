Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı! Beşiktaş ile pazarlıklar başlıyor

Beşiktaş, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Semih Kılıçsoy'u Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralık olarak göndermişti. Sezon ortasına kadar İtalyan ekibinde yeteri kadar süre alamayan Semih, Aralık ayından bu yana sergilediği performans ile takımın göz bebeği haline geldi. Serie A'da toplamda 18 müsabakada görev alan yetenekli santrfor, bu maçlarda 4 gol katkısı sundu.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin tuttomercatoweb'ten derlediği habere göre Cagliari, Semih Kılıçsoy'un kalıcı transferini gerçekleştirmek üzere çalışmalara başladı. İtalyan temsilcisinin sportif direktörü Guido Angelozzi, geçtiğimiz ara transfer döneminde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan indirim istedik ancak faydası olmadı. Sezon sonunda onu satın alma niyetindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Angelozzi, yakın zamanda verdiği bir başka röportajda ise "Gol atmaya devam ederse 40 milyon euro'luk bir oyuncu olur. Onu önce bir scout göndererek takip ettik ve sonra Vincenzo Montella'nın asistanını (Daniele Russo) aradım. Ayrıca önemli insani niteliklere sahip olduğunu fark ettik ve onu transfer ettik." sözleri ile gündem olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Cagliari'nin sezon sonunda Semih'i kalıcı olarak transfer etmekte kararlı olduğu kaydedildi. Haberde aktarılana göre Serie A ekibi, Semih ile Haziran 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzalamayı hedefliyor. Öte yandan yetenekli futbolcunun 300 bin euro olan maaşının da revize edileceği belirtildi.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un satın alma opsiyonunu 12 milyon euro olarak belirlemiş ve sonraki satıştan %20 pay istemişti. Tarafların sezon sonunda masaya oturması ve pazarlıklara başlaması bekleniyor.

