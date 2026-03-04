CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, rahatsızlığı sebebiyle Gaziantep FK karşılaşmasında da kulübede yer alamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:09 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:45
Fenerbahçe'ye Domenico Tedesco şoku! O maçta da yok

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'de Hesap.com Antalyaspor deplasmanında rahatsızlığı nedeniyle kulübede yer alamayan Domenico Tedesco ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Tedesco'nun Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak kritik Gaziantep FK karşılaşmasında da kulübede olamayacağı ortaya çıktı. Tedesco'nun yokluğunda takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.

Sarı-lacivertlilerin kupada bir üst tura çıkmak için rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır. Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir. Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

