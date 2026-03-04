Newcastle United-Manchester United CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. James' Park'taki kritik randevu içimn nefesler tutuldu. Konuk ekip Manchester United cephesinde işler yolunda gitse de savunma hattındaki hastalık ve sakatlık sorunları teknik heyeti düşündürüyor; özellikle tecrübeli savunmacıların yokluğunda genç isimlerin performansı belirleyici olacak. Ev sahibi Newcastle United'da ise sakatlık listesi oldukça kabarık; takımın kaptanı ve kilit orta saha isimlerinin eksikliğine rağmen, hücumdaki dinamik yapılarıyla lidere yaklaşan rakiplerine zor anlar yaşatmayı planlıyorlar. Ligin ilk yarısında Old Trafford'da oynanan maçı 1-0 kazanan Manchester United, bu sezon rakibine karşı lig dublesi yapma peşinde. Newcastle ise son üç iç saha randevusunda devirdiği rakibine karşı bu geleneği sürdürmek istiyor. İşte bu dev maçın tüm detayları...

Newcastle United-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki dev randevu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 23.15'te oynanacak.

Newcastle United-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 5 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Newcastle United-Manchester United MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko