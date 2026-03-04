CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United-Manchester United CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 29. hafta mesaisi, Ada’nın en ikonik deplasmanlarından biri olan St. James' Park’ta dev bir kapışmaya sahne oluyor. 51 puanla 3. sırada yer alan ve Michael Carrick yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayarak 11 maçlık yenilmezlik serisi kuran Manchester United, sahasında 36 puanla 13. sırada bulunan ve son haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlerle sarsılan Newcastle United’a konuk oluyor. Konuk ekip, şampiyonluk potasındaki yerini sağlamlaştırmak ve Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak için galibiyet ararken; Eddie Howe’un ekibi, sahasındaki son üç maçlık yenilgi serisini bu dev randevuyla sonlandırmak niyetinde. Manchester United’ın 2026 yılındaki durdurulamaz formu mu sürecek, yoksa Newcastle United evinde yeniden mi ayağa kalkacak? Peki Newcastle United-Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 14:21
Newcastle United-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. James' Park'taki kritik randevu içimn nefesler tutuldu. Konuk ekip Manchester United cephesinde işler yolunda gitse de savunma hattındaki hastalık ve sakatlık sorunları teknik heyeti düşündürüyor; özellikle tecrübeli savunmacıların yokluğunda genç isimlerin performansı belirleyici olacak. Ev sahibi Newcastle United'da ise sakatlık listesi oldukça kabarık; takımın kaptanı ve kilit orta saha isimlerinin eksikliğine rağmen, hücumdaki dinamik yapılarıyla lidere yaklaşan rakiplerine zor anlar yaşatmayı planlıyorlar. Ligin ilk yarısında Old Trafford'da oynanan maçı 1-0 kazanan Manchester United, bu sezon rakibine karşı lig dublesi yapma peşinde. Newcastle ise son üç iç saha randevusunda devirdiği rakibine karşı bu geleneği sürdürmek istiyor. İşte bu dev maçın tüm detayları...

Newcastle United-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasındaki dev randevu, 4 Mart 2026 Çarşamba günü TSİ 23.15'te oynanacak.

Newcastle United-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 5 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Newcastle United-Manchester United MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

