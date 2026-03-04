Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’e geldi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında bu akşam saat 20.30’da deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep’e geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 14:52
Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'nın konuğu olacak Fenerbahçe, günübirlik olarak Gaziantep'e geldi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak öğle saatlerinde Gaziantep Havaalanı'na iniş yaptı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı kafile, alanda bekleyen otobüsle ile konaklayacakları otele geçti.

