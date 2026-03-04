Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’e geldi

Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'nın konuğu olacak Fenerbahçe, günübirlik olarak Gaziantep'e geldi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak öğle saatlerinde Gaziantep Havaalanı'na iniş yaptı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı kafile, alanda bekleyen otobüsle ile konaklayacakları otele geçti.