Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı!

Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda son haftaya giren Gençlerbirliği, Aliağa Futbol maçı hazırlıklarını bitirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 15:36
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Aliağa Futbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idmanın, dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma oyunuyla sona erdiği kaydedildi. Başkent ekibinde karşılaşma öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi süren Oğulcan Ülgün'ün maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4'üncü ve son hafta maçında Aliağa Futbol ile Natura Dünyası Gençlerbirliği 5 Mart'ta saat 20.30'da İzmir'de karşı karşıya gelecek.

