Göztepe sutopunda Avrupa kupası eleme turunda!

Sutopunda European Aquatics Challenger Cup Kadınlar 2'nci Ön Eleme Turu grup maçları 5 Mart'ta İzmir'de başlayacak. Kentte geçen yıl açılan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonun ilk gününde saat 17.30 VK'da Jadran Split (Hırvatistan)-London Otter (ingiltere), 19.00 Dalton Koleji SK-Nevşehir Belediyesi SK maçı oynanacak. Aynı kupada İzmir Büyükşehir Belediyespor ismiyle Avrupa'da üst üste iki şampiyonluk yaşayan Göztepe ilk maçında saat 20.30'da Malta ekibi Sirens ASC'yle karşılaşacak. Eleme turu maçları 8 Mart Pazar günü sona erecek.