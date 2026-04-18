Kocaelispor ile Göztepe berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kocaelispor'un ev sahibi olduğu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte karşılaşmaya dair önemli dakikalar:

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Agyei'nin sert vuruşunda kaleci Lis, topu zorlukla çeldi.

3. dakikada Göztepe öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Janderson, topu kaleci Serhat'ın sağından ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Janderson'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Ali Yılmaz, gol kararı verdi: 0-1

5. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Ceza sahası içine girer girmez topla buluşan Rivas'ın vuruşunda kaleci Lis, topu kornere çıkardı.

16. dakikada savunma arasına atılan pasla topla buluşan Tayfur Bingöl, topu ceza sahasında gönderdi. Topla buluşan Keita'nın vuruşunu kaleci Lis çeldi.

29. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Agyei'nin sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

34. dakikada Kocaelispor'un organize atağında ceza sahası içi sağ çaprazında Agyei'nin vuruşu kaleci Lis'ten sekti. Kaleye yönelen topu kale direği önündeki Göztepe savunması kontrol etti.

77. dakikada Göztepe atağında topu uzaklaştırmak isteyen Show'un rakibi Antunes'e müdahalesinin ardından her iki oyuncu da yerde kaldı. Ardından Show ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

82. dakikada ceza sahası içinde Keita'nın pasında kale alanı içinde topla buluşan Darko Churlinov yakın mesafeden gelişine vurdu ancak top üst direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Jeferson'un ortasında kale alanında önünde topla buluşan Antunes ayağının içiyle arka direğe gönderdi ancak kaleci Serhat uzanarak topu oyun alanına geri gönderdi.

90+6. dakikada ceza sahası içinde Karol Linetty'nin Antunes'in müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.

90+7 penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun'un sol tarafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1