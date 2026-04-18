Kocaelispor ile Göztepe berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 16:54 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026 19:20
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kocaelispor'un ev sahibi olduğu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte karşılaşmaya dair önemli dakikalar:

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Agyei'nin sert vuruşunda kaleci Lis, topu zorlukla çeldi.

3. dakikada Göztepe öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Janderson, topu kaleci Serhat'ın sağından ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Janderson'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Ali Yılmaz, gol kararı verdi: 0-1

5. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Ceza sahası içine girer girmez topla buluşan Rivas'ın vuruşunda kaleci Lis, topu kornere çıkardı.

16. dakikada savunma arasına atılan pasla topla buluşan Tayfur Bingöl, topu ceza sahasında gönderdi. Topla buluşan Keita'nın vuruşunu kaleci Lis çeldi.

29. dakikada Kocaelispor beraberliğe yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda Agyei'nin sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

34. dakikada Kocaelispor'un organize atağında ceza sahası içi sağ çaprazında Agyei'nin vuruşu kaleci Lis'ten sekti. Kaleye yönelen topu kale direği önündeki Göztepe savunması kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

77. dakikada Göztepe atağında topu uzaklaştırmak isteyen Show'un rakibi Antunes'e müdahalesinin ardından her iki oyuncu da yerde kaldı. Ardından Show ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

82. dakikada ceza sahası içinde Keita'nın pasında kale alanı içinde topla buluşan Darko Churlinov yakın mesafeden gelişine vurdu ancak top üst direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Jeferson'un ortasında kale alanında önünde topla buluşan Antunes ayağının içiyle arka direğe gönderdi ancak kaleci Serhat uzanarak topu oyun alanına geri gönderdi.

90+6. dakikada ceza sahası içinde Karol Linetty'nin Antunes'in müdahalesinin ardından yerde kaldığı pozisyon sonrasında hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi.

90+7 penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun'un sol tarafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
Gençlerbirliği-G.Saray | CANLI
DİĞER
‘Yüzü gülüyor!’ Ural Kaspar’dan boşanan İrem Helvacıoğlu paylaşımıyla gündem oldu!
Hürmüz Boğazı yeniden kapandı: İkinci tur görüşmeler iptal | Hamaney: Donanma savaşa hazır
Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde kötü haber!
Sadettin Saran, Ederson hakkında konuştu!
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 19:30
G.Saray kafilesi tezahüratlarla yolculandı! G.Saray kafilesi tezahüratlarla yolculandı! 18:42
Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı 18:05
Gençlerbirliği-G.Saray | CANLI Gençlerbirliği-G.Saray | CANLI 17:34
Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde kötü haber! Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde kötü haber! 17:18
Karşıyaka deplasmanda galip! Karşıyaka deplasmanda galip! 16:42
Daha Eski
Londra'da gol sesi çıkmadı! Londra'da gol sesi çıkmadı! 16:34
Kritik maçta 3 puan İkas Eyüpspor'un! Kritik maçta 3 puan İkas Eyüpspor'un! 16:27
Hatay'da kazanan yok! Hatay'da kazanan yok! 15:40
Sadettin Saran, Ederson hakkında konuştu! Sadettin Saran, Ederson hakkında konuştu! 15:38
EuroLeague Women'da sezonun MVP'si Juhasz! EuroLeague Women'da sezonun MVP'si Juhasz! 15:24
Beşiktaş'ın Samsun kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Samsun kafilesi belli oldu! 15:12