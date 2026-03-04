CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun kilidi: Baskı! CIES'ten dikkat çeken araştırma

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun kilidi: Baskı! CIES'ten dikkat çeken araştırma

CIES Futbol Gözlemevi, dünyanın dört bir yanındaki 56 ligden takımları rakiplerine uyguladıkları baskı düzeyine göre sıraladı. Yapılan sıralama sonucunda Trendyol Süper Lig'in dört büyük takımı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralamaları ve baskı indeksleri dikkat çekti. İşte o haber...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 15:39
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun kilidi: Baskı! CIES'ten dikkat çeken araştırma

CIES Futbol Gözlemevi, dünyanın dört bir yanındaki 56 ligden takımları rakiplerine uyguladıkları baskı düzeyine göre sıralamış olduğu bir rapor yayınladı. Listede Türk takımlarının sıralamaları gündem olurken baskı kurmaya dayalı oyun felsefesini en iyi uygulayan ve listenin üst sıralarında yer alan takımların büyük çoğunluğunun kendi liglerinde üst sıralarda yer alan, hücum üretkenliği ve topa sahip olma oranı yüksek takımlar olması dikkat çekti.

Rapor hazırlanırken esas alınan parametreler şu şekilde oldu...

-Baskı hangi yarı sahada yapılıyor? Takımlar kendi kalesine ne kadar uzakta baskı yapıyor?

-Rakip takım topa sahipken top ne kadar sürede geri kazanılıyor?

-Takımların savunma sırasında yaptıkları eylemlerin rakibin pas sayısına göre oranı

-Üçüncü bölgede yaşanan top kayıplarından sonra yapılan fauller

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 5 LİGİNDE GÖRÜNÜM

Bu doğrultuda yalnızca Avrupa'nın 5 büyük liginden takımlar arasında yapılan değerlendirmelerde ilk 10 takım ve baskı indeksleri şu şekilde oldu:

1- Como 1907 (94,5)

2- PSG (94,2)

3- Bayern Münih (93,3)

4- TSG Hoffenheim (90,5)

5- AS Roma (90,4)

6- Barcelona (89,7)

7- Manchester City (88,7)

8- Bologna FC (88,3)

9- Athletic Club Bilbao (88,2)

10- VfB Stuttgart (87,6)

Öte yandan tüm 56 lig arasında yapılan değerlendirmelerde baskı indeksi 100 olarak gösterilen takım şuanda Hollanda 2. Ligi'nde (Eerste Divisie) liderlik koltuğunda bulunan ADO Den Haag oldu.

TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMALARI

Bu parametreler doğrultusunda listede diğer Türk takımlarına göre en yüksek baskı indeksine sahip takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 56 ligden takımlar arasında 90,8 baskı indeksi ile 27. sırada yer aldı. Aynı listede Fenerbahçe, 90,3 baskı indeksi ile 35. sırada yer aldı. İlk 100'de Galatasaray ve Fenerbahçe dışında Türk kulübü yer almazken RAMS Başakşehir'in baskı indeksi 83,6 ile Beşiktaş (82,9) ve Trabzonspor'u (80,3) geride bıraktı.

G.SARAY'IN BAŞARISININ SIRRI BASKI MI?

Galatasaray'ın listede yer alan diğer Türk takımlarını geride bırakması ise şu sebepler ile ilişkilendirildi;

1) Sarı-kırmızılılar, katılım sağladıkları Avrupa turnuvalarından elde ettikleri deneyim ile birlikte oyun yaklaşımlarını modernize ettiler.

2) Baskılı oyunlarını bitiriciliği yüksek 9 numaralar ile destekleyerek ligde en çok gol üreten takım haline geldiler.

3) Rakibi kendi sahasına hapsederek aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı oldular.

Bütün bu sebepler ve sonucunda elde edilen baskı indeksi bir arada değerlendirildiğinde Galatasaray, bu oyun yaklaşımları ile uzun vadede başarıya en yatkın takım haline geldi.

FENERBAHÇE'NİN EKSİĞİ BASKI DEĞİL

90,3 baskı indeksi ile ezeli rakibinden yalnızca 0,5 puan aşağıda bulunan Fenerbahçe'nin ise Trendyol Süper Lig'de aldığı sonuçlar ve şampiyonluk yolunda yapılan yanlışlar şu şekilde değerlendirildi;

1) Fenerbahçe, baskılı oyun yaklaşımı ile rakip yarı sahada üstünlük kurmasına rağmen ceza sahası içi kalitede Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

2) Bitiricilik yüzdesinin zayıf olması nedeniyle baskılı oyunda istediği skorları üretemeyen sarı-lacivertliler, geçiş oyunlarında yaşanan aksamaların kurbanı oldu.

3) Baskılı oyun yaklaşımı uzun vadede fiziksel direnç gerektirdiğinden Fenerbahçe, özellikle sezonun ikinci yarısında beklenmedik sakatlıklar yaşadı ve kırılgan hale geldi.

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...

F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio...
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edildi! NATO sistemi tespit etti... Parçaları Hatay'a düştü | Ankara uyardı: Karşılıksız kalmaz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...
G.Saray'a inanılmaz gelir! O tarihte kasa dolacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe kafilesi Gaziantep’e geldi F.Bahçe kafilesi Gaziantep’e geldi 14:51
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 14:29
Newcastle United-Manchester United maçı detayları! Newcastle United-Manchester United maçı detayları! 14:21
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... 14:15
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... 14:12
Manchester City-Nottingham Forest maç bilgileri! Manchester City-Nottingham Forest maç bilgileri! 13:50
Daha Eski
Milli atletler Dünya Şampiyonası'nda! Milli atletler Dünya Şampiyonası'nda! 13:44
Damla Köse altın madalya kazandı! Damla Köse altın madalya kazandı! 13:37
Fulham-West Ham United maçı ne zaman? Fulham-West Ham United maçı ne zaman? 13:31
Aston Villa-Chelsea maçı saat kaçta? Aston Villa-Chelsea maçı saat kaçta? 13:11
Tenis Turnuvası iptal edildi! Tenis Turnuvası iptal edildi! 13:10
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! 13:03