CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor 48 golle 5 yılın zirvesinde! Onuachu farkı...

Trabzonspor 48 golle 5 yılın zirvesinde! Onuachu farkı...

Trabzonspor, Süper Lig'de 24. hafta itibarıyla 48 gol atarak son 5 sezonun en golcü performansını sergiledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 16:03
Trabzonspor 48 golle 5 yılın zirvesinde! Onuachu farkı...

Süper Lig'de 24'üncü hafta geride kalırken Trabzonspor, gol yollarında son yılların en üretken sezonlarından birini yaşıyor. Bordo-mavililer, attığı gollerle ligin en skorer takımları arasında yer alırken son 5 sezonun en yüksek gol sayısına ulaştı.

Süper Lig'de 24'üncü hafta itibarıyla Trabzonspor, rakip fileleri 48 kez havalandırdı. Bordo-mavililer böylece 2019-20 sezonundan sonra en golcü performansını sergiledi. Karadeniz ekibi 2019-20 sezonunda 24 hafta sonunda 57 gol kaydederken, bu sezon aynı periyotta 48 gole ulaştı.

SON 5 SEZONUN EN GOLCÜ PERFORMANSI

Trabzonspor'un son yıllarda 24'üncü haftalar itibarıyla gol sayıları değişkenlik gösterdi. Bordo-mavililer 2020-21 sezonunda bu hafta itibarıyla 30 gol kaydederken, 2021-22 sezonunda 42 gole ulaştı. Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda 35, 2023-24 sezonunda ise 38 gol kaydetti. Trabzonspor, bu sezon attığı 48 golle söz konusu dönem içinde en üretken hücum performansını ortaya koydu.

LİGİN EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ TAKIMI

Trabzonspor, attığı 48 golle Süper Lig'de Galatasaray'ın 58, Fenerbahçe'nin ise 54 gollük performansının ardından ligin en golcü üçüncü takımı konumunda yer aldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 48 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü ve +20 averaja ulaştı.

ONUACHU GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Trabzonspor'da bu sezon gol yükünü Paul Onuachu, Ernest Muçi ve Felipe Augusto çekiyor. Nijeryalı golcü Onuachu 18 golle takımın en skorer ismi olurken, Ernest Muçi ve Felipe Augusto 10'ar golle katkı verdi. Süper Lig'de 18 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Onuachu, 2019-20 sezonunda bordo-mavili formayla krallık yarışında zirvede bulunan Alexander Sörloth'tan sonra bu başarıya ulaşan Trabzonsporlu oyuncu oldu. Golcü futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 2 golle birlikte bu sezon toplamda 20 gole ulaştı.

F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
Erzurumspor-Keçiörengücü | CANLI İZLE
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edildi! NATO sistemi tespit etti... Parçaları Hatay'a düştü | Ankara uyardı: Karşılıksız kalmaz
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio...
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe sutopunda Avrupa sahnesinde! Göztepe sutopunda Avrupa sahnesinde! 15:46
CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... 15:39
Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı! Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı! 15:36
F.Bahçe kafilesi Gaziantep’e geldi F.Bahçe kafilesi Gaziantep’e geldi 14:51
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 14:29
Newcastle United-Manchester United maçı detayları! Newcastle United-Manchester United maçı detayları! 14:21
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... 14:15
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... 14:12
Manchester City-Nottingham Forest maç bilgileri! Manchester City-Nottingham Forest maç bilgileri! 13:50
Milli atletler Dünya Şampiyonası'nda! Milli atletler Dünya Şampiyonası'nda! 13:44
Damla Köse altın madalya kazandı! Damla Köse altın madalya kazandı! 13:37
Fulham-West Ham United maçı ne zaman? Fulham-West Ham United maçı ne zaman? 13:31