Erzurumspor kupaya galibiyetle veda etti!

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda lig aşamasının 4. ve son hafta karşılaşmaları oynanıyor. C Grubu'nda mücadele eden Erzurumspor FK, sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. 90 dakikanın sonunda mücadeleden galip ayrılan taraf 4-2'lik skorla ev sahibi takım oldu. Lig aşamasını 6 puan ile tamamlayan Erzurumspor, 3 puan ile noktalayan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile birlikte turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini dakika 3'te Hüsamettin Yener, dakika 49'da Sylla, dakika 79'da İlkan Sever ve 90+3'te Mehmet Emin Billor kaydetti.

Konuk ekibin golleri ise 35. dakikada penaltıdan Enes Yılmaz ve 45+1'de Mehmet Çelik'ten geldi.

İŞTE MÜCADELENİN GOLLERİ