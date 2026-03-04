CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Rayo Vallecano ile Real Oviedo karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı ve ligin son sırasına demir atan rakibine karşı 3 puan almayı amaçlayan Rayo Vallecano, evinde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermeyi hedefleyen Real Oviedo ise kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 17:25
Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rayo Vallecano-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 26. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanacak. Rayo Vallecano, evinde Real Oviedo'yu ağırlayarak düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Ligin son sırasında yer alan rakibine karşı 3 puan alma hedefindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Deplasmanda forma giyecek Real Oviedo ise son haftalardaki kötü gidişata son vermek ve puanla dönmek için mücadele edecek. Peki, Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 26. haftasında oynanacak Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

RAYO VALLECANO-REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio de Vallecas'ta oynanacak Rayo Vallecano-Real Oviedo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de o isim de Gaziantep'e götürülmedi!
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edildi! NATO sistemi tespit etti... Parçaları Hatay'a düştü | Ankara uyardı: Karşılıksız kalmaz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio...
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de o isim de Gaziantep'e götürülmedi! F.Bahçe'de o isim de Gaziantep'e götürülmedi! 17:19
Bengisu Avcı'dan bir rekor daha! Bengisu Avcı'dan bir rekor daha! 16:58
Millilerden bronz madalya başarısı! Millilerden bronz madalya başarısı! 16:40
Trabzonspor hücumda zirveye oynuyor! Trabzonspor hücumda zirveye oynuyor! 16:02
Göztepe sutopunda Avrupa sahnesinde! Göztepe sutopunda Avrupa sahnesinde! 15:46
CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... 15:39
Daha Eski
Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı! Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı! 15:36
F.Bahçe kafilesi Gaziantep’e geldi F.Bahçe kafilesi Gaziantep’e geldi 14:51
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 14:29
Newcastle United-Manchester United maçı detayları! Newcastle United-Manchester United maçı detayları! 14:21
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... 14:15
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... 14:12