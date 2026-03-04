Diego Simeone'nin ayrılığında yerine düşünülen isim Arda Turan!

Atletico Madrid, sezon sonunda 15 yıldır kulübü çalıştıran Diego Simeone'nin ayrılık dedikoduları yankılanmaya başladı. Arjantinli teknik direktörün Inter ile anlaştığı haberleri üzerine harekete geçen başkent ekibi, teknik direktörlük koltuğu için 3 aday belirlemiş durumda.

FILIPE LUIS

Bu adaylardan ilki, yakın zamanda Flamengo'dan ayrılan Filipe Luis. Fichajes'te yer alan habere göre Brezilyalı teknik adam, sınırlı teknik direktörlük deneyimine rağmen modern fikirleri ve rekabetçi karakteriyle Atletico yönetimi tarafından öne çıkan adaylardan.

GABI

İkinci aday ise Simeone'nin bir başka öğrencisi Gabi. Atletico Madrid'in eski kaptanı, hem Real Zaragoza'da hem de kulübün altyapı kademelerinde edindiği teknik direktörlük tecrübesiyle dikkat çekiyor. İspanyol oyuncu, bir gün Metropolitano'ya teknik direktör olarak dönme isteğini her fırsatta dile getirmişti. Bu onun için hem duygusal hem de profesyonel bir hedef.

ARDA TURAN

İlk iki ismin yanı sıra taraftarı ve yönetim kurulunu en heyecanlandıran isimlerden bir tanesi Arda Turan. Shakhtar'da gösterdiği cesur ve ofansif futbol anlayışıyla ön plana çıkan genç teknik adam, Atletico yönetimi tarafından ön plana çıkan figür.

KİMLİĞİ TAŞIYAN PROFİLLER OLACAK

Simeone ayrılırsa tercih, yine benzer profilde isimlerden olacak. Atletico Madrid, isimlerden bağımsız olarak Simeone'nin kulübe kazandırdığı rekabetçi karakteri korumak istiyor.

