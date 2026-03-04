CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Diego Simeone'nin ayrılığında yerine düşünülen isim Arda Turan!

Diego Simeone'nin ayrılığında yerine düşünülen isim Arda Turan!

Yıllardır Atletico Madrid'i çalıştıran deneyimli teknik adam Diego Simeone'nin sezon sonunda Inter ile anlaşabileceğine yönelik söylentiler, İspanyol devini harekete geçirdi. Atletico'nun, Simeone'nin yerine düşündüğü adaylar arasında Arda Turan yer alıyor. İşte detayar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 14:48 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 15:13
Diego Simeone'nin ayrılığında yerine düşünülen isim Arda Turan!

Atletico Madrid, sezon sonunda 15 yıldır kulübü çalıştıran Diego Simeone'nin ayrılık dedikoduları yankılanmaya başladı. Arjantinli teknik direktörün Inter ile anlaştığı haberleri üzerine harekete geçen başkent ekibi, teknik direktörlük koltuğu için 3 aday belirlemiş durumda.

FILIPE LUIS

Bu adaylardan ilki, yakın zamanda Flamengo'dan ayrılan Filipe Luis. Fichajes'te yer alan habere göre Brezilyalı teknik adam, sınırlı teknik direktörlük deneyimine rağmen modern fikirleri ve rekabetçi karakteriyle Atletico yönetimi tarafından öne çıkan adaylardan.

GABI

İkinci aday ise Simeone'nin bir başka öğrencisi Gabi. Atletico Madrid'in eski kaptanı, hem Real Zaragoza'da hem de kulübün altyapı kademelerinde edindiği teknik direktörlük tecrübesiyle dikkat çekiyor. İspanyol oyuncu, bir gün Metropolitano'ya teknik direktör olarak dönme isteğini her fırsatta dile getirmişti. Bu onun için hem duygusal hem de profesyonel bir hedef.

ARDA TURAN

İlk iki ismin yanı sıra taraftarı ve yönetim kurulunu en heyecanlandıran isimlerden bir tanesi Arda Turan. Shakhtar'da gösterdiği cesur ve ofansif futbol anlayışıyla ön plana çıkan genç teknik adam, Atletico yönetimi tarafından ön plana çıkan figür.

KİMLİĞİ TAŞIYAN PROFİLLER OLACAK

Simeone ayrılırsa tercih, yine benzer profilde isimlerden olacak. Atletico Madrid, isimlerden bağımsız olarak Simeone'nin kulübe kazandırdığı rekabetçi karakteri korumak istiyor.

İŞTE O HABER

Erzurumspor-Keçiörengücü | CANLI İZLE
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio...
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Türk hava sahasına giren İran füzesi imha edildi! NATO sistemi tespit etti... Parçaları Hatay'a düştü | Ankara uyardı: Karşılıksız kalmaz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen...
G.Saray'a inanılmaz gelir! O tarihte kasa dolacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maç bilgileri! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maç bilgileri! 14:29
Newcastle United-Manchester United maçı detayları! Newcastle United-Manchester United maçı detayları! 14:21
F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... F.Bahçe'de flaş Skriniar gelişmesi! Sakatlığına rağmen... 14:15
F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... F.Bahçe'ye bir şok daha! Asensio... 14:12
Manchester City-Nottingham Forest maç bilgileri! Manchester City-Nottingham Forest maç bilgileri! 13:50
Milli atletler Dünya Şampiyonası'nda! Milli atletler Dünya Şampiyonası'nda! 13:44
Daha Eski
Damla Köse altın madalya kazandı! Damla Köse altın madalya kazandı! 13:37
Fulham-West Ham United maçı ne zaman? Fulham-West Ham United maçı ne zaman? 13:31
Aston Villa-Chelsea maçı saat kaçta? Aston Villa-Chelsea maçı saat kaçta? 13:11
Tenis Turnuvası iptal edildi! Tenis Turnuvası iptal edildi! 13:10
Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! 13:03
İbrahim Metehan Yaprak'ın hedefi! İbrahim Metehan Yaprak'ın hedefi! 12:54